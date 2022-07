Canale 5 costretto a rinunciare | Il ritorno è impossibile: “Non cede” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si riducono sempre di più le possibilità di vedere in prima serata su Canale 5 uno storico format di casa Mediaset: tutta la verità Brutte notizie per Canale 5 (screenshot Twitter)Rivoluzione totale dei palinsesti televisivi in questa estate soprattutto in prima serata. In particolare, grande spazio per la musica e per i Festival itineranti che sembrano piacere proprio a tutti. Lo confermano i numeri dei presenti agli eventi live ma anche i dati di ascolto ormai sempre vincenti. Per questo motivo una nutrita fetta di pubblico ha chiesto sui social il ritorno in programmazione anche del Festivalbar. Un desiderio che rischia però di non divenire mai realtà a causa di chi ne detiene i diritti: una strada quindi complicata ed in salita. Canale 5, la verità sul Festivalbar: ritorno ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si riducono sempre di più le possibilità di vedere in prima serata su5 uno storico format di casa Mediaset: tutta la verità Brutte notizie per5 (screenshot Twitter)Rivoluzione totale dei palinsesti televisivi in questa estate soprattutto in prima serata. In particolare, grande spazio per la musica e per i Festival itineranti che sembrano piacere proprio a tutti. Lo confermano i numeri dei presenti agli eventi live ma anche i dati di ascolto ormai sempre vincenti. Per questo motivo una nutrita fetta di pubblico ha chiesto sui social ilin programmazione anche del Festivalbar. Un desiderio che rischia però di non divenire mai realtà a causa di chi ne detiene i diritti: una strada quindi complicata ed in salita.5, la verità sul Festivalbar:...

