Can Yaman Dimentica La Leotta, Con Un'Attrice Rai! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Occhi puntati ancora su Can Yaman. L'attore turco infatti, pare abbia fatto di tutto pur di evitare di incrociare la sua ex fidanzata Diletta Leotta ad un evento. Non solo, secondo i bene informati, il nostro Can starebbe frequentando una collega che i fan de 'Il Paradiso delle Signore' conoscono bene. Ma ecco tutti i dettagli e gli aggiornamenti su Can Yaman! Can Yaman evita la ex Diletta Leotta: nervi tesi tra i due? Can Yaman è tornato al centro del Gossip per le sue vicende sentimentali. Secondo quanto riporta il sito Dagospia, l'attore turco e la ex Diletta Leotta, non avrebbero mantenuto più nessun rapporto dopo la fine della loro relazione. A conferma di questo, il fatto che Can Yaman, durante un recente evento tenutosi in Sardegna, abbia fatto ...

