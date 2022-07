Campagna contro le truffe: la Polizia di Stato incontra gli anziani a Ladispoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladispoli – Si è svolta lunedì pomeriggio, con gli agenti del Commissariato di Ladispoli, una incisiva attività informativa e divulgativa sul fenomeno delle truffe agli anziani, nell’ambito della più ampia Campagna di sicurezza promossa dalla Questura di Roma. Nel corso dell’incontro, molto apprezzato dalle persone che vi hanno partecipato, sono state illustrate le tecniche più utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime. Nell’occasione è stata ascoltata la testimonianza diretta di una signora di circa 90 anni, vittima di una truffa perpetrata alcuni mesi fa qui a Ladispoli, che ha manifeStato la volontà di raccontare, a beneficio degli altri, quanto le è capitato. Inoltre, sono stati distribuiti opuscoli della Questura di Roma contenenti i ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022)– Si è svolta lunedì pomeriggio, con gli agenti del Commissariato di, una incisiva attività informativa e divulgativa sul fenomeno delleagli, nell’ambito della più ampiadi sicurezza promossa dalla Questura di Roma. Nel corso dell’in, molto apprezzato dalle persone che vi hanno partecipato, sono state illustrate le tecniche più utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime. Nell’occasione è stata ascoltata la testimonianza diretta di una signora di circa 90 anni, vittima di una truffa perpetrata alcuni mesi fa qui a, che ha manifela volontà di raccontare, a beneficio degli altri, quanto le è capitato. Inoltre, sono stati distribuiti opuscoli della Questura di Roma contenenti i ...

