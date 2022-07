Camera: oggi Question time con Lamorgese, Giorgetti, Speranza e Bonetti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire il sistema di accoglienza diffusa dei profughi ucraini, con particolare riferimento allo snellimento degli adempimenti burocratici e all'erogazione delle risorse economiche a favore delle famiglie ospitanti e degli enti del terzo settore; sulle iniziative per garantire un adeguato sistema di accoglienza e tutele a favore dei lavoratori immigrati, con particolare riferimento al comparto agricolo; sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno delle cosiddette baby gang; sulle iniziative urgenti in materia di gestione dei flussi migratori, anche alla luce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Interno, Luciana, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire il sistema di accoglienza diffusa dei profughi ucraini, con particolare riferimento allo snellimento degli adempimenti burocratici e all'erogazione delle risorse economiche a favore delle famiglie ospitanti e degli enti del terzo settore; sulle iniziative per garantire un adeguato sistema di accoglienza e tutele a favore dei lavoratori immigrati, con particolare riferimento al comparto agricolo; sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno delle cosiddette baby gang; sulle iniziative urgenti in materia di gestione dei flussi migratori, anche alla luce ...

