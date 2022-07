Caldo estremo | ecco la foto dallo spazio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - L'Esa e la Nasa hannografatoilregistrato sulla Terra in queste giornate da record. Le temperature dell'aria superiori a 10°C e al di sopra della media del periodo dell'anno sono state 'tradotte' in immagini impressionanti di alcune aree dell'Europa, degli Stati Uniti e dell'Asia riprese a giugno 2022, un mese che ha segnato un record di. L'Agenzia Spaziale Europea ha appena diffuso le immagini rilevate da uno strumento installato sulla Stazione Spaziale Internazionale che ha scattato lagrafia dele delle recenti temperature estreme della superficie terrestre per alcune città europee, tra cui Milano, Parigi e Praga. L'Esa spiega che lo strumento, ...

Potete trovare qua dei preziosi consigli contro ile qua cosa fare con gli animali domestici per proteggerli dalle alte temperature ...Ilrecord che attanaglia l'Italia da settimane, si può dire ormai da fine maggio, ma anche quelloche ha interessato anche Paesi come Spagna, Francia e Regno Unito potrebbe avere la stessa ... Giugno da record in Italia: è stato il 2° più caldo dal 1800