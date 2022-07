Calciomercato Serie A LIVE: Bayern su De Ligt, il Monza pensa anche a Dzeko, per Belotti spunta il Nizza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 6 LUGLIO Calciomercato Fiorentina, programmato un incontro per arrivare a Dodò (CLICCA QUI)Il Bayern Monaco vuole De Ligt, comincia la trattativa con la Juventus (CLICCA QUI)anche Dzeko entra tra gli attaccanti di altissimo profilo accostati al Monza (CLICCA QUI)Calciomercato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 6 LUGLIOFiorentina, programmato un incontro per arrivare a Dodò (CLICCA QUI)IlMonaco vuole De, comincia la trattativa con la Juventus (CLICCA QUI)entra tra gli attaccanti di altissimo profilo accostati al(CLICCA QUI)...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, fatta per #Radonjic dal #Marsiglia. Giocatore in partenza per visite e firma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, in arrivo #Radonjic dall'@OM_Officiel: i dettagli dell'operazione - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con l… - vanessahidalg13 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @TorinoFC_1906, in arrivo #Radonjic dall'@OM_Officiel: i dettagli dell'operazione - TontonBielsa : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @TorinoFC_1906, in arrivo #Radonjic dall'@OM_Officiel: i dettagli dell'operazione -