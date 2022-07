Calciomercato: Roma. Zaniolo tra passato e futuro, Juve alla finestra (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il giallorosso ha postato il gol della finale di Conference, con didascalia "Per non dimenticare". Roma - Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora un rebus. Ad alimentare i dubbi su dove giocherà nella ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il giallorosso ha postato il gol della finale di Conference, con didascalia "Per non dimenticare".- Ildi Nicolòè ancora un rebus. Ad alimentare i dubbi su dove giocherà nella ...

