Calciomercato Napoli, giorni decisivi per Koulibaly tra rinnovo e Juventus (Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato Napoli: in casa azzurra tutto ruota intorno al difensore senegalese, corteggiato dalla Juve e in attesa della proposta di rinnovo all’altezza delle sue aspettative. Calciomercato Napoli Prima di ingaggiare Gerard Deulofeu dall’Udinese (che ieri ha presentato il nuovo allenatore Sottil), perso Dries Mertens, il Calcio Napoli dovrà fatalmente salutare Ounas, mentre per Kalidou Leggi su 2anews (Di mercoledì 6 luglio 2022): in casa azzurra tutto ruota intorno al difensore senegalese, corteggiato dalla Juve e in attesa della proposta diall’altezza delle sue aspettative.Prima di ingaggiare Gerard Deulofeu dall’Udinese (che ieri ha presentato il nuovo allenatore Sottil), perso Dries Mertens, il Calciodovrà fatalmente salutare Ounas, mentre per Kalidou

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - DiMarzio : #Calciomercato | #Solbakken in #Italia nella giornata di domenica. La situazione - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - _gilaff : ….intanto 4anni fa, accadeva questo…???????? #Napoli #DiMaria #Juventus #Juve #Calciomercato - MundoNapoli : Il Mattino: “Napoli bloccato dagli esuberi sul calciomercato: senza cessioni niente acquisti” -