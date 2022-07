Calciomercato: Milan. Stampa, anche il Leeds su Charles De Ketelaere (Di mercoledì 6 luglio 2022) I britannici hanno offerto 35 milioni al Bruges ma il giocatore aspetta i rossoneri. BRUGES (BELGIO) - Charles De Ketelaere è finito nel mirino anche del Leeds. Secondo quanto riportato dal quotidiano ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) I britannici hanno offerto 35 milioni al Bruges ma il giocatore aspetta i rossoneri. BRUGES (BELGIO) -Deè finito nel mirinodel. Secondo quanto riportato dal quotidiano ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | Prima offerta del #Milan per #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: le ultime su #DeKetelaere, #RenatoSanches, #Ziyech e su un giovane talento per i… - sportli26181512 : Dall Inghilterra - Grande distanza tra Milan e Chelsea sulla valutazione di Ziyech: Stando a quanto riportato da Mi… - saltandpepper90 : BOOOOOM ?? #Milan e #Giroud primi contatti per rinnovare il contratto. ?????? #calciomercato #milan #giroud -