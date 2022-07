Calciomercato Milan – Di Marzio: “Incontro con gli agenti di De Ketelaere” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Milan continua a lavorare per De Ketelaere, obiettivo numero uno rossonero per la trequarti: Incontro con gli agenti del belga classe 2001 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilcontinua a lavorare per De, obiettivo numero uno rossonero per la trequarti:con glidel belga classe 2001

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: le ultime su #DeKetelaere, #RenatoSanches, #Ziyech e su un giovane talento per i… - Gazzetta_it : Ziyech vuole il Milan, per De Ketelaere offerta pronta: i piani per il doppio colpo #calciomercato - TeofiloSteven : RT @DiMarzio: . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - Danielee1899 : RT @DiMarzio: . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga -