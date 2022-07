(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il tecnico preoccupato per le possibili ricadute sul gruppo. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Erik ten Hagsul "caso Cristiano". Lo riporta "The Sun", precisando che il tecnico del ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @ManUtd, ufficiale l'arrivo di Tyrell #Malacia dal @Feyenoord - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - CalcioOggi : Calciomercato: Manutd. ten Hag vuole chiarezza su Ronaldo - Tiscali - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Anche il @ManUtd su @PauDybala_JR: le ultime - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Dybala… - KwasiaBiNtia : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @ManUtd, ufficiale l'arrivo di Tyrell #Malacia dal @Feyenoord -

Il tecnico preoccupato per le possibili ricadute sul gruppo. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Erik ten Hag vuole chiarezza sul "caso Cristiano Ronaldo". Lo riporta "The Sun", precisando che il tecnico del ...L'ex Inter dovrebbe firmare un triennale e legarsi ai Red Devils. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United ha "perso" Paul Pogba, pronto a tornare alla Juve, è in "rottura" con Cristiano ...Di Maria e Pogba, l’attesa per i due grandi colpi è ormai giunta al termine. Nel fine settimana le visite mediche Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel fine settimana sono attesi i primi gran ...L'ex Inter dovrebbe firmare un triennale e legarsi ai Red Devils.MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United ha 'perso' Paul ...