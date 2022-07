Calciomercato Juventus | tifosi spiazzati | c’è l’accordo

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus | @juventusfc, organizzate le visite mediche di #DiMaria e #Pogba - DiMarzio : #Juventus, venerdì sarà la giornata di Angel #DiMaria - Luxgraph : Radonjic arrivato a Torino per visite mediche e firma - CagliariNews24 : Calciomercato Cagliari, stallo tra Palermo e Juventus per Brunori: i rosanero rischiano una clamorosa beffa… -

RIEPILOGO DEL SONDAGGIO Cosa dovrebbe fare Koulibaly in caso di offerta dellaAccettare - 64.9% - 5112 voti Rifiutare - 35.1% - 2764 voti... secondo quanto evidenziato da 'Betclic' come meta possibile ci sarebbe anche laNapoli, per Fabian Ruiz spunta all'orizzonte l'interesse dellaFabian Ruiz con la ...Il Milan non è attualmente in lizza per Paulo Dybala, la Joya era stato accostato ai rossoneri nell’ultimi periodo. Come riportato dal Corriere della Sera i rossoneri al momento non stanno valutando d ...La Juventus non sta trattando solo Zaniolo in serie A. In attesa di ricevere l’adeguata offerta per De Ligt, Cherubini valuta diversi obiettivi del nostro campionato. Due in particolare sono i giocato ...