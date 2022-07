Calciomercato Fiorentina – Barone: “Torreira? Scelta tecnica” | VIDEO (Di mercoledì 6 luglio 2022) Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha spiegato perché, in questo Calciomercato estivo, i viola non hanno riscattato più Lucas Torreira per puntare su Rolando Mandragora. Il centrocampista uruguaiano aveva disputato un'ottima annata a Firenze Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Joe, dirigente della, ha spiegato perché, in questoestivo, i viola non hanno riscattato più Lucasper puntare su Rolando Mandragora. Il centrocampista uruguaiano aveva disputato un'ottima annata a Firenze

