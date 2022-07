Calciomercato Empoli, Marin: «Entusiasta di accettare questa sfida» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato Empoli, le prime parole di Marin dopo il passaggio dagli Cagliari ai toscani: «Entusiasta di accettare questa sfida» Si chiude la storia d’amore fra Razvan Marin e il Cagliari. Il giocatore vola in Toscana e continuerà a giocare nel massimo campionato italiano, la Serie A. L’Empoli e il suo nuovo allenatore Paolo Zanetti lo attendono sul prato dello Stadio Carlo Castellani. Marin ha già salutato la Sardegna e i colori rossoblù del Cagliari che rappresentano il passato. Questo è stato palesato dallo stesso giocatore mediante un post sul suo profilo ufficiale Instagram: «Nuova avventura in un nuovo club. Entusiasta di accettare questa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022), le prime parole didopo il passaggio dagli Cagliari ai toscani: «di» Si chiude la storia d’amore fra Razvane il Cagliari. Il giocatore vola in Toscana e continuerà a giocare nel massimo campionato italiano, la Serie A. L’e il suo nuovo allenatore Paolo Zanetti lo attendono sul prato dello Stadio Carlo Castellani.ha già salutato la Sardegna e i colori rossoblù del Cagliari che rappresentano il passato. Questo è stato palesato dallo stesso giocatore mediante un post sul suo profilo ufficiale Instagram: «Nuova avventura in un nuovo club.di...

