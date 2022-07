Calciomercato Bologna, avanza la trattativa per il fantasista: gli aggiornamenti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Bologna sta valutando la formula per l’acquisto di un fantasista del nostro campionato che andrebbe a puntellare la rosa di Sinisa Mihajlovic. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si muove sul mercato il Bologna che punta a rinforzare l’organico e migliorare il tredicesimo posto rimediato in campionato al termine della scorsa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilsta valutando la formula per l’acquisto di undel nostro campionato che andrebbe a puntellare la rosa di Sinisa Mihajlovic. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si muove sul mercato ilche punta a rinforzare l’organico e migliorare il tredicesimo posto rimediato in campionato al termine della scorsa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

CalcioOggi : Bologna, il punto sul calciomercato: in stallo Ilicic, Hickey vola in Premier League - BolognaToday - CalcioOggi : CALCIOMERCATO BOLOGNA ILICIC CHE INTRIGO - SNAI Sportnews - Nutizieri : Bologna, il punto sul calciomercato: in stallo Ilicic, Hickey vola in Premier League - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2023 per il portiere Francesco #Bardi col #Bologna. Tutto confermato dal 5 febbraio! #calc… - NicoSchira : ???? Matteo #Angeli al #Bologna dall’#Imolese. Contratto triennale. #calciomercato -