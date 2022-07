Calcio: Milan, a giorni la firma di Ibrahimovic sul rinnovo di contratto fino al 2023 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. - (Adnkronos) - Prosegue il matrimonio tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. L'attaccante svedese, 41 anni il prossimo 3 ottobre, ha trovato l'accordo con il club rossonero per il rinnovo fino al 30 giugno 2023: un anno di contratto a 1-1,5 milioni di parte fissa, più bonus legati a gol e assist. firma, secondo quanto riporta Sky Sport, prevista nei prossimi giorni. "Spero ancora di lavorare con Ibra", aveva detto Pioli nella conferenza stampa di inizio stagione. Desiderio dell'allenatore accontentato: il centravanti salterà la prima parte dell'annata dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio. Recupero stimato in 7-8 mesi, dunque probabile che possa tornare a inizio 2023. Ma quel che più conta è che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022)o, 6 lug. - (Adnkronos) - Prosegue il matrimonio tra Zlatane il. L'attaccante svedese, 41 anni il prossimo 3 ottobre, ha trovato l'accordo con il club rossonero per ilal 30 giugno: un anno dia 1-1,5 milioni di parte fissa, più bonus legati a gol e assist., secondo quanto riporta Sky Sport, prevista nei prossimi. "Spero ancora di lavorare con Ibra", aveva detto Pioli nella conferenza stampa di inizio stagione. Desiderio dell'allenatore accontentato: il centravanti salterà la prima parte dell'annata dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio. Recupero stimato in 7-8 mesi, dunque probabile che possa tornare a inizio. Ma quel che più conta è che la ...

