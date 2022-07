Calcio: Lazio, ufficiale la cessione di Adekanye (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye alla Go Ahead Eagles Voetbal BV". Così la Lazio, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia la cessione di Adekanye alla squadra olandese Go Ahead Eagles Voetbal BV. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "La S.S.comunica di aver ceduto definitivamente il calciatore Omobolaji Habeeballa Go Ahead Eagles Voetbal BV". Così la, con una nota sul proprio sito, annuncia ladialla squadra olandese Go Ahead Eagles Voetbal BV.

