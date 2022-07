Calcio: Inter, al via il ritiro dei nerazzurri ad Appiano Gentile (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. - (Adnkronos) - Inizia ufficialmente la stagione dell'Inter. I cancelli di Appiano Gentile si sono aperti questa mattina per l'arrivo dei giocatori. Il primo a varcare la soglia è stato Gagliardini, mentre fra i nuovi acquisti Mkhitaryan ha preceduto di poco Bellanova. Questi gli altri nerazzurri attesi oggi: Handanovic, Onana, Stankovic, Darmian, D'Ambrosio, Gosens, Asllani e Pinamonti. Considerando i 17 aggregati dalla Primavera, in totale saranno 27 gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. - (Adnkronos) - Inizia ufficialmente la stagione dell'. I cancelli disi sono aperti questa mattina per l'arrivo dei giocatori. Il primo a varcare la soglia è stato Gagliardini, mentre fra i nuovi acquisti Mkhitaryan ha preceduto di poco Bellanova. Questi gli altriattesi oggi: Handanovic, Onana, Stankovic, Darmian, D'Ambrosio, Gosens, Asllani e Pinamonti. Considerando i 17 aggregati dalla Primavera, in totale saranno 27 gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi.

