Calcio femminile, rottura del legamento crociato per Alexia Putellas: la Spagna perde la sua stella per gli Europei 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una notizia importante scuote gli Europei 2022 di Calcio femminile che quest'oggi prenderanno il via in Inghilterra. Il riferimento è al grave infortunio di Alexia Putellas, giocatrice della Spagna e del Barcellona che non potrà prendere parte alla rassegna continentale. La stella della Roja, Pallone d'Oro, ha subìto infatti in allenamento la rottura del legamento crociato anteriore e per questo non potrà dare il suo contributo alla compagine iberica. Una lesione che, per quanto riportato dai media spagnoli, si temeva sarebbe stata di tale importanza. Un duro colpo per le Furie Rosse che perdono un tassello molto importante del proprio roster, anche per quanto si è visto nell'amichevole di Castel di ...

