Breve storia delle banane nel cinema per capire meglio i Minions

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Le, il frutto originario del sud est asiatico, portate nel Nuovo Mondo dai coloni europei nel 1500 e poi coltivate in vaste piantagioni dei Caraibi, fino all’affermazione all’inizio dello scorso secolo della potentissima multinazionale United Fruit Company, hanno sempre rappresentato un immaginario fatto di piaceri esotici in lontani paradisi naturali. Non è un caso che i, presto di nuovo alcon2 - Come Gru diventa cattivissimo, nutrano un’irrefrenabile attrazione per le. La frase ormai iconica che esprime questo loro desiderio è una semplice esclamazione, un’esplosione del loro desiderio principale: «Bananaaaaaaaa!» Un chiodo fisso che richiama alla mente Ilarione da Bergamo, un frate cappuccino in missione in Messico per raccogliere elemosine. Quando l’uomo ...