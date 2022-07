Borsa: Europa apre positiva, Parigi +1,33%, Londra +1,24% (Di mercoledì 6 luglio 2022) Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna l'1,33% a 5.872 punti, Londra l'1,24% a 7.114 punti, Francoforte l'1,5% a 12.587 punti e Madrid l'1,1% a 8.046 punti. . 6 luglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Apertura in rialzo per le principali borse europee.guadagna l'1,33% a 5.872 punti,l'1,24% a 7.114 punti, Francoforte l'1,5% a 12.587 punti e Madrid l'1,1% a 8.046 punti. . 6 luglio ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Europa apre positiva, Parigi +1,33%, Londra +1,24%: In rialzo anche Francoforte (+1,5%) e Madrid (+1,1%) - fisco24_info : Borsa: allarme recessione colpisce anche in Asia, Tokyo -1,2%: Futures Europa positivi, negativi invece sugli Usa,… - Vaffancu_lol_ : RT @angelo_falanga: ?????? Il prezzo del gas in Europa ha già superato i 1800 dollari per mille metri cubi. La crescita complessiva per oggi… - Marco_0999 : RT @mrk4m1: Euro ai minimi storici dal 2002 contro il dollaro, inflazione a doppia cifra, borsa in piena capitolazione La guerra dei buroc… - krudesky : RT @angelo_falanga: ?????? Il prezzo del gas in Europa ha già superato i 1800 dollari per mille metri cubi. La crescita complessiva per oggi… -