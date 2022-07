Boris Johnson alle corde: raffica di dimissioni nel governo Uk. Ma il premier non intende lasciare (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle ultime ore altri quattro ministri danno l'addio a BoJo. Sempre più dubbi sulla capacità del governo di proseguire in questo clima febbrile e con l'aspettativa di nuove dimissioni nelle prossime ore Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle ultime ore altri quattro ministri danno l'addio a BoJo. Sempre più dubbi sulla capacità deldi proseguire in questo clima febbrile e con l'aspettativa di nuovenelle prossime ore

Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - eziomauro : Rivolta dei conservatori a Londra, Boris Johnson al capolinea: 'Lo cacceremo questa notte' - la Repubblica - CatelliRossella : Boris Johnson: chi sono i possibili successori che si scaldano in panchina - transnazionale : Regno Unito: sempre più isolato Boris Johnson, ma niente dimissioni #spaziotransnazionale informa -