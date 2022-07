Boomdabash feat Annalisa | fuori il video di “Tropicana” | singolo della band campione d’ascolti delle estati italiane

(Di mercoledì 6 luglio 2022), esce ildel nuovo” L’attesa è ufficialmente finita! E’ finalmente disponibile su YouTube ilclip ufficiale di “”, https://www.youtube.com/watch?v=qo9UmHJH0Mo il nuovodeiuring. Il brano uscito su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile in tutti i principali digital store e ascoltabile al seguente ...

Pubblicità

361_magazine : - MontiFrancy82 : @BOOMDABASH feat @NaliOfficial : E’ disponibile su YouTube il video ufficiale di ” TROPICANA”… - SMSNEWSOFFICIAL : @BOOMDABASH feat @NaliOfficial : E’ disponibile su YouTube il video ufficiale di ” TROPICANA”… - YolBlog : BOOMDABASH feat ANNALISA – TROPICANA il video della summer hit girato in Salento è disponibile - SonoImprudente : RT @RadioWebItalia: Boomdabash il videoclip di “Tropicana” feat Annalisa @RadioWebItalia -

La cantante di Amici è tornata quest'estate con il singolo 'Tropicana'. Tralasciando la musica, soffermiamoci sulla sua vita privata: la cantautrice è felicemente fidanzata da circa ......Jones e MNEK "Bam Bam" di Camila Cabello e Ed Sheeran "Gasolina" di ANNA "Tropicana" di... tra cui "As it Was" di Harry Styles, "Big Energy" di Latto, "Ojitos Lindos" di Bad Bunny (. ...BOOMDABASH feat ANNALISA, esce il video del nuovo singolo della band campione d'ascolti delle estati italiane "Tropicana" ...E’ disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Tropicana”, il nuovo singolo dei Boomdabash featuring Annalisa. Il brano uscito su etichetta ...