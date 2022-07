Bonus 200 euro nello stipendio di luglio | ci sarà emissione speciale? Precari esclusi | Sindacati | oltre al danno la beffa Parlamento riveda la norma

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Importodi2022 già visibile su NoiPA, ma non c'è il200, l'indennità una tantum prevista dal Dl Aiuti per contrastare il caro-vita. Ilpotrebbe arrivare con un'il 14. Restano invecedocenti e ATA al 30 giugno.sul piede di guerra. L'articolo .

Undaeuro non vale a risolvere i gravi problemi che i nostri concittadini stanno affrontando. Le abbiamo chiesto più volte uno scostamento di bilancio. Misure di sostegno significativo ...euro dinon servono. Va tagliato il cuneo fiscale. Dobbiamo intervenire per i lavoratori e sul salario minimo'. Negli scorsi giorni si è assistito a un malessere crescente tra gli eletti ...Bonus 200 euro in busta paga a luglio. Come è stato specificato dalla circolare dell’Inps n. 73 del 24 giugno 2022 (a questo link il testo integrale), con la busta paga di luglio verrà consegnata la p ...Bonus 200 euro INPS e DL Aiuti: nessuna novità in vista per gli esclusi Fanno poi notare i sindacati che nel bonus da 200 euro: “Non è stata neanche modificata l’ingiusta incompatibilità che limita a ...