Boniek | Zielinski prossimo leader? Non sono sicuro che abbia il carattere adatto

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il vicepresidente della UEFA, Zibìha parlato a "La Gazzetta dello Sport" del Napoli.? " Come calciatore neinnamorato." Che spiegazioni dà a questa involuzione? "Si tratta di un calciatore fortissimo. Ha bisogno del sostegno dell'...

Il vicepresidente della UEFA, Zibìha parlato a "La Gazzetta dello Sport" del Napoli." Come calciatore ne sono innamorato." Che spiegazioni dà a questa involuzione "Si tratta di un calciatore fortissimo. Ha bisogno ...Piotravrebbe tutto per essere un crack, calcia benissimo con entrambi i piedi, ha ... A squadrarlo alla Gazzetta è Zibì, polacco come lui, che dice