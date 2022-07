Bondarev | il dissidente Intervista esclusiva su Putin e il destino ucraino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Ha paura?”. “No”. Borisnon esita un attimo. Ai più il suo nome dice poco. Un diplomatico russo, come tanti. Vent’anni al servizio della patria, una lunga carriera culminata nella missione russa a Ginevra, presso l’Onu. Ma Borisnon è uno dei tanti. È il primo funzionario in carica del governo russo ad aver condannato pubblicamente l’invasione dell’Ucraina. È l’unico ad averlo fatto. Un mese fa una sua lettera aperta, cui sono seguite le dimissioni immediate, ha fatto il giro del mondo. “Non mi sono mai vergognato del mio Paese quanto il 24 febbraio di quest’anno”, è l’incipit di un lungo j’accuse contro Vladimire il suo sistema di potere. Tanto schietto, tanto inaspettato da lasciare di stucco, in silenzio, il palazzone sovietico di piazza Smolenskaya, quartier generale del ministro degli Esteri Sergei ...