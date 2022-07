Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a mercoledì 6 luglio 2022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 10.745 nuovi contagi, 5 morti, 7.176 guariti, 26 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 591 (+31) ricoverati ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre +3.564 gli attualmente positivi per un totale di 88.112. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a2022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 10.745 nuovi, 5, 7.176, 26 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 591 (+31) ricoverati ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre +3.564 gli attualmente positivi per un totale di 88.112. SportFace.

