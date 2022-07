Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 6 luglio

Pubblicità

salernotoday : Covid, 13.923 nuovi contagi e 3 decessi in Campania: il bollettino - VesuvioLive : Covid in Campania, il bollettino del 6 luglio: ancora 14 mila casi, aumentano i ricoveri - corona_tweet : RT @T7TorreSette: #Coronavirus #Campania, il bollettino del #6luglio 2022: contagi e incidenza in calo ma aumentano ancora i ricoveri ordin… - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del #6luglio 2022: contagi e incidenza in calo ma aumentano ancora i ricoveri… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (6 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento??… -

E' quanto sottolinea ilsulle ondate di calore del ministero della Salute. Al Nord ..., Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso non si escludono fenomeni di forte ...NAPOLI. Tornano a salire positivi e tamponi in. Sostanzialmente tabili le terapie intensive mentre le degenze ordinarie registrano un nuovo salto in avanti. È il quadro deldell'Unità di crisi. I decessi registrati sono cinque ...(Adnkronos) – Sono 132.274 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Negli ospedali della Campania sono ricoverati 34 pazienti Covid in terapia intensiva e 581 pazienti Covid in reparti di degenza (Adnkronos) - Sono 18.663 i nuovi contagi da covid in Campania secondo i ...