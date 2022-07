Bollette e carburanti, spese obbligate record: agli italiani costano 1.854 euro all’anno (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug – Altro che aiuti estemporanei per lavoratori e famiglie, il governo dovrebbe rivedere completamente la politica economica per evitare che gli italiani finiscano definitivamente in ginocchio. Basti osservare i dati sulle spese obbligate (42,9% dei consumi totali), pubblicati da Confesercenti. Su un totale consumi all’anno di oltre 19mila euro pro capite, volano via 8.154 euro (+152 euro rispetto al 2021). In cosa sono costretti a spendere così tanto i cittadini? La quota principale riguarda l’abitazione (4.713 euro), ma il contributo maggiore all’incremento arriva da energia, carburanti e gas (1.854 euro) che, nella media del 2022, raggiunge un’incidenza sul totale dei consumi pari al 9,7%, ovvero un valore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug – Altro che aiuti estemporanei per lavoratori e famiglie, il governo dovrebbe rivedere completamente la politica economica per evitare che glifiniscano definitivamente in ginocchio. Basti osservare i dati sulle(42,9% dei consumi totali), pubblicati da Confesercenti. Su un totale consumidi oltre 19milapro capite, volano via 8.154(+152rispetto al 2021). In cosa sono costretti a spendere così tanto i cittadini? La quota principale riguarda l’abitazione (4.713), ma il contributo maggiore all’incremento arriva da energia,e gas (1.854) che, nella media del 2022, raggiunge un’incidenza sul totale dei consumi pari al 9,7%, ovvero un valore ...

