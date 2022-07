Pubblicità

Proprio come Oswald, ha scelto una postazione elevata: si è sdraiato su un tetto, armato di un fucile ad alto potenziale, e come unsi è messo a sparare sulla gente che partecipava alla ...Estratto dell'articolo di Flavio Pompetti per il Messaggero roberte crimo 5 Nuovo record dell'orrore nelle stragi che devastano gli Usa. La follia omicida ha colpito ieri la parata più sacra del Paese, quella del quattro di luglio, per ... Bobby, il cecchino del 4 luglio: rapper senza amici che ama Trump e Lee Oswald Ama il rap, ma odia i neri. È un sostenitore di Trump, tanto da andare ai suoi comizi avvolto nella bandiera “Make America Great Again”. È un fan di Lee Harvey ...Nell'Illinois fermato un 22enne, Robert E. Crimo, si fa chiamare Awake, nei suo video pubblica scene violente e inquietanti. Biden: ...