Blitz all'alba ad Anzio nelle palazzine di Corso Italia: operazione in corso (FOTO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) È ancora in corso il Blitz scattato all'alba questa mattina ad Anzio. Qui, in corso Italia, circa 100 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri, su delega della Procura di Velletri, stanno svolgendo una serie di controlli negli alloggi di proprietà di Roma Capitale. Controlli negli appartamenti di corso Italia L'operazione, scattata all'alba di questa mattina, servirà per verificare la titolarità delle persone all'interno di ben 30 appartamenti di edilizia residenziale pubblica in corso Italia, ad Anzio. Poi, verrà data ...

