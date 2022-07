Blackout a Roma per 24 ore: mezza città senza energia e luce, ecco cos’è successo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continuano i disagi a Roma. La Capitale sembra essere stata presa d’assalto da una profezia che le rema contro. Prima gli incendi, poi l’emergenza rifiuti (anche se non è una novità), l’allarme caldo e ora il Blackout. E diciamo che, in questo periodo, era l’unica cosa che ci mancava. senza luce, senza condizionatori e senza energia per 24 ore. Queste le condizioni di diversi quartieri della città. Roma senza corrente Le segnalazioni sono arrivate dal centro fino alla periferia. Da Trionfale a Talenti, Cinecittà, San Giovanni. Nessuno escluso. Tantissimi gli esercizi commerciali in crisi. In particolare farmacie e supermercati. Alcuni market hanno dovuto buttare tutto il cibo dell’intera giornata. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continuano i disagi a. La Capitale sembra essere stata presa d’assalto da una profezia che le rema contro. Prima gli incendi, poi l’emergenza rifiuti (anche se non è una novità), l’allarme caldo e ora il. E diciamo che, in questo periodo, era l’unica cosa che ci mancava.condizionatori eper 24 ore. Queste le condizioni di diversi quartieri dellacorrente Le segnalazioni sono arrivate dal centro fino alla periferia. Da Trionfale a Talenti, Cine, San Giovanni. Nessuno escluso. Tantissimi gli esercizi commerciali in crisi. In particolare farmacie e supermercati. Alcuni market hanno dovuto buttare tutto il cibo dell’intera giornata. ...

Pubblicità

CorriereCitta : Blackout a Roma per 24 ore: mezza città senza energia e luce, ecco cos’è successo - Chiara255947154 : Roma in blackout, da Talenti a Trionfale per 24 ore mezza città senza luce e energia - Lvr_Fox_Sede : RT @rep_roma: Roma in blackout, da Talenti a Trionfale per 24 ore mezza città senza luce e energia [aggiornamento delle 11:10] https://t.co… - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Roma in blackout, da Talenti a Trionfale per 24 ore mezza città senza luce e energia [aggiornamento delle 11:10] https://t.co… - rep_roma : Roma in blackout, da Talenti a Trionfale per 24 ore mezza città senza luce e energia [aggiornamento delle 11:10] -