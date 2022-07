Bimbo italiano di 6 anni muore per intossicazione, ricoverato anche il padre (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un bambino di appena 6 anni, residente a Palermo, è morto in circostanze non ancora del tutto chiare ma per una probabile intossicazione alimentare, a Sharm El Sheikh, in Egitto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Quarantotto ore prima, le iniziali avvisaglie di malessere da parte del Bimbo, tra vomito e capogiri, quindi dopo un primo approccio in guardia medica, il ricovero d'urgenza in una struttura ospedaliera. Di lì a poco, il tragico decesso, vani i tentativi di rianimazione. anche i genitori hanno avuto gli stessi sintomi: il padre si trova ricoverato in condizioni serie, mentre la madre, peraltro incinta, sta meglio. Quest'ultima, in un appello che circola sui social, ha chiesto alla Farnesina di «predisporre un volo privato per il rimpatrio una ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un bambino di appena 6, residente a Palermo, è morto in circostanze non ancora del tutto chiare ma per una probabilealimentare, a Sharm El Sheikh, in Egitto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Quarantotto ore prima, le iniziali avvisaglie di malessere da parte del, tra vomito e capogiri, quindi dopo un primo approccio in guardia medica, il ricovero d'urgenza in una struttura ospedaliera. Di lì a poco, il tragico decesso, vani i tentativi di rianimazione.i genitori hanno avuto gli stessi sintomi: ilsi trovain condizioni serie, mentre la madre, peraltro incinta, sta meglio. Quest'ultima, in un appello che circola sui social, ha chiesto alla Farnesina di «predisporre un volo privato per il rimpatrio una ...

