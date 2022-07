Bette Midler risponde alle critiche ricevute per il tweet "anti-trans" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bette Midler è stata criticata per aver utilizzato un linguaggio che alcuni considerano anti-trans, dopo aver deriso la terminologia inclusiva che alcune persone usano su Twitter. Bette Midler è stata presa di mira sui social media dopo aver scritto un tweet sulla "cancellazione" delle donne in seguito alla decisione della Corte Suprema di ribaltare Roe v. Wade: i commenti dell'attrice, che alcuni hanno bollato come anti-trans, sono stati recentemente chiariti dalla stessa Midler. Domenica, in quello che sembrava essere un riferimento alla notizia sulla sentenza sull'aborto, la Midler ha twittato: "Donne del mondo, ci stanno spogliando dei nostri diritti sui nostri corpi, le nostre vite e persino il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 luglio 2022)è stata criticata per aver utilizzato un linguaggio che alcuni considerano, dopo aver deriso la terminologia inclusiva che alcune persone usano su Twitter.è stata presa di mira sui social media dopo aver scritto unsulla "cancellazione" delle donne in seguito alla decisione della Corte Suprema di ribaltare Roe v. Wade: i commenti dell'attrice, che alcuni hanno bollato come, sono stati recentemente chiariti dalla stessa. Domenica, in quello che sembrava essere un riferimento alla notizia sulla sentenza sull'aborto, laha twittato: "Donne del mondo, ci stanno spogliando dei nostri diritti sui nostri corpi, le nostre vite e persino il ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Bufera su Bette Midler e Macy Gray, accusate di transfobia - - DrApocalypse : Bufera su Bette Midler e Macy Gray, accusate di transfobia - gayit : Bufera su Bette Midler e Macy Gray, accusate di #Transfobia - franco56it : ..puoi farti impiantare anche un simulacro di vagina ma, questo non ti rende una donna biologica!! dovrebbe essere… - MoviesAsbury : Dopo JK Rowling, anche #BetteMidler è finita sotto attacco degli attivisti per i diritti #transgender, per un suo t… -