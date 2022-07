Bergamo centra l’obiettivo | diminuzione del 20% dell’inquinamento

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 luglio 2022). Obiettivoto. L’analisi del Paes, il piano d’azione per l’energia sostenibile, promuove l’amministrazione comunale dia pieni voti. E a dimostrarlo, ancora una volta, sono i numeri: riduzione reale del 23%, con tutti i settori in evidente, fatto salvo per l’agricoltura (+ 69%) e per i trasporti con una crescita del 16%. Valutando l’andamento delle emissioni per vettore, poi, tra il 2005 e il 2020 le emissioni di gas naturale fanno registrare una contrazione del -32%, quelle di energia elettrica del -13%, quelle di benzina diminuiscono del -26% e quelle di gasolio del -20%. “Le strategie generali definite nella stesura del PAES fissano per il nostro comune un obiettivo di riduzione di CO2 valutato in termini assoluti, non considerando il settore produttivo, pari al 20% – ha spiegato ...