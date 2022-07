Benvenuta ad Azzurra Bertelli nella famiglia Yamamay Foto

(Di mercoledì 6 luglio 2022)dà il benvenuto ad, nuova testimonial dell’azienda di Gianluigi Cimmino Un brand giovane ma con 20 anni di esperienza alle spalle. E oggiche da tre anni è molto attenta e guarda a tessuti sostenibili, dà il benvenuto alla modella, che sarà la testimonial per la prossima stagione. Proprio dal set dove stanno lavorando alla prossima campagna, il proprietario di, Gianluigi Cimmino, dà il benvenuto inad. «è leader italianoproduzione e distribuzione di prodotti di intimo – si legge sul sito – lingerie, pigiameria e moda mare. Siamo l’espressione di un mondo allegro, glamour e colorato dove la cura per il dettaglio e ...

Pubblicità

361_magazine : Yamamay dà il benvenuto ad Azzurra Bertelli, nuova testimonial dell'azienda di Gianluigi Cimmino -

il Fatto Nisseno

La nuova consigliera, che ha sbaragliato gli avversari raccogliendo oltre 1600 voti, sarà ...nella nostra famiglia".La nuova consigliera, che ha sbaragliato gli avversari raccogliendo oltre 1600 voti, sarà ...nella nostra famiglia'. Adesione a FI di Rosetta Cirrone Cipolla prima eletta a Niscemi, sarà candidata alle regionali La prima degli eletti al Consiglio comunale di Niscemi, Rosetta Cirrone Cipolla, ha deciso di aderire a Forza Italia dopo un incontro con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè e quello provinc ...Certezza della nostra nazionale femminile, Laura Giuliani ha giocato in Italia e in Germania e non ha mai mancato una partita: la sua storia ...