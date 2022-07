Belotti, futuro lontano dall’Italia? Due piste estere, il cerchio si stringe (Di mercoledì 6 luglio 2022) Belotti non ha ancora scelto la sua prossima squadra: il Monaco si è fatto avanti ma nelle ultime ore è spuntata un’altra proposta. Il Torino, ormai, rappresenta il passato. I granata, nelle scorse settimane, avevano più volte tentato di fargli cambiare idea mettendo sul piatto una proposta da 4 milioni tra parte fissa e bonus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 luglio 2022)non ha ancora scelto la sua prossima squadra: il Monaco si è fatto avanti ma nelle ultime ore è spuntata un’altra proposta. Il Torino, ormai, rappresenta il passato. I granata, nelle scorse settimane, avevano più volte tentato di fargli cambiare idea mettendo sul piatto una proposta da 4 milioni tra parte fissa e bonus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : Tutto da scrivere il futuro di Belotti: oltre al Monaco si è fatto avanti anche il Nizza. E occhio alla Roma ?? - infoitsport : Futuro Belotti, non solo Monaco: un altro club francese sulle sue tracce! - FilippoLaBua1 : RT @CronacheTweet: Dopo 7 stagioni #Belotti ha detto addio al #Torino, il suo futuro però è ancora tutto da scrivere. Foste in lui, dove an… - CronacheTweet : Dopo 7 stagioni #Belotti ha detto addio al #Torino, il suo futuro però è ancora tutto da scrivere. Foste in lui, do… - danoris2110 : Se #Belotti parlasse, direbbe che Cairo è un buffone. Che una società senza neppure i campi per le giovanili non ha… -