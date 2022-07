Beach volley, World Tour 2022 Gstaad. Sarà derby azzurro per restare nel torneo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Due sconfitte piuttosto nette ma non del tutto inattese per le coppie italiane che, a poco più di due settimane dal Mondiale casalingo che ha consumato energie fisiche e mentali, si sono rigettati nella mischia del circuito mondiale sulla sabbia svizzera di Gstaad nell’Elite che segna lo spartitraffico tra la prima e la seconda parte della stagione. La notizia buona è che almeno una coppia azzurra avanzerà ai sedicesimi, la notizia cattiva è che una coppia italiana Sarà sicuramente eliminata perchè domattina Lupo/Ranghieri e Nicolai/Cottafava si affronteranno per la seconda volta in stagione nella finale per il terzo posto del girone di cui fanno parte. Lupo/Ranghieri hanno ceduto nettamente ad una delle coppie del momento, gli estoni Nolvak/Tiisar che hanno vinto piuttosto agevolmente con il punteggio di 21-16 il primo set e poi hanno letteralmente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Due sconfitte piuttosto nette ma non del tutto inattese per le coppie italiane che, a poco più di due settimane dal Mondiale casalingo che ha consumato energie fisiche e mentali, si sono rigettati nella mischia del circuito mondiale sulla sabbia svizzera dinell’Elite che segna lo spartitraffico tra la prima e la seconda parte della stagione. La notizia buona è che almeno una coppia azzurra avanzerà ai sedicesimi, la notizia cattiva è che una coppia italianasicuramente eliminata perchè domattina Lupo/Ranghieri e Nicolai/Cottafava si affronteranno per la seconda volta in stagione nella finale per il terzo posto del girone di cui fanno parte. Lupo/Ranghieri hanno ceduto nettamente ad una delle coppie del momento, gli estoni Nolvak/Tiisar che hanno vinto piuttosto agevolmente con il punteggio di 21-16 il primo set e poi hanno letteralmente ...

