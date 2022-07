Bayern Monaco, Kahn boccia l’ipotesi Ronaldo: “Non rientra nella nostra filosofia” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle ultime ore sta tenendo banco la situazione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo che, tra le varie squadre, è stato accostato anche a Bayern Monaco. A spegnere le voci, però, ci ha pensato il CEO del club bavarese Oliver Kahn che, nel corso di un’intervista concessa a Kicker, ha chiuso le porte ad un eventuale arrivo del portoghese: “Per quanto apprezzi Cristiano Ronaldo come uno dei più grandi, una mossa in questa direzione non rientrerebbe nella nostra filosofia”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle ultime ore sta tenendo banco la situazione relativa al futuro di Cristianoche, tra le varie squadre, è stato accostato anche a. A spegnere le voci, però, ci ha pensato il CEO del club bavarese Oliverche, nel corso di un’intervista concessa a Kicker, ha chiuso le porte ad un eventuale arrivo del portoghese: “Per quanto apprezzi Cristianocome uno dei più grandi, una mossa in questa direzione non rientrerebbe”. SportFace.

