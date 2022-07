Battistoni, ‘a breve banca dati certificata per scambi commerciali bio’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo lavorando a una banca dati certificata con Ismea sugli scambi commerciali del biologico per avere un quadro globale che va dalla produzione alla commercializzazione”. E’ quanto ha annunciato il sottosegretario al Mipaaf Francesco Battistoni intervenendo al convegno “Appuntamento con il bio: l’agricoltura biologica del futuro” organizzato da Ismea a Roma. Inoltre, il sottosegretario ha ricordato i vari progetti per il settore a cui sta lavorando il Mipaaf con Ismea. “Entro luglio se riusciamo presenteremo le linee guida del Piano di Azione nazionale sul biologico ed in questo ci aiuterà molto il marchio made in Italy bio, ed in autunno credo che potremo varare la nuova campagna di comunicazione per incentivare i consumi”. Quanto alla deroga per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo lavorando a unacon Ismea suglidel biologico per avere un quadro globale che va dalla produzione allazzazione”. E’ quanto ha annunciato il sottosegretario al Mipaaf Francescointervenendo al convegno “Appuntamento con il bio: l’agricoltura biologica del futuro” organizzato da Ismea a Roma. Inoltre, il sottosegretario ha ricordato i vari progetti per il settore a cui sta lavorando il Mipaaf con Ismea. “Entro luglio se riusciamo presenteremo le linee guida del Piano di Azione nazionale sul biologico ed in questo ci aiuterà molto il marchio made in Italy bio, ed in autunno credo che potremo varare la nuova campagna di comunicazione per incentivare i consumi”. Quanto alla deroga per ...

