Batman & Robin | il famoso costume di George Clooney sarà venduto all' asta

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilindossato danel filmall'a fine luglio. Il famigeratodiindossato daandrà all'e il prezzo di partenza è di 40.000 dollari. Il look di Bruce Wayne nel film del 1997 diretto da Joel Schumacher è stato a lungo al centro di dibattiti, commenti ironici e critiche equindi interessante scoprire il prezzo finale che verrà raggiunto. L'di Heritage Auctions si svolgerà dal 22 al 23 luglio e tra gli oggetti in vendita ciproprio ilcreato per ...

Pubblicità

itskamicat : @batman_lucas21 @webandido @mandifdc Shshshshshsjeheheeb amo - signoradellegif : RT @DBking85: Che il cinema di Tim Burton sia stato fortemente influenzato dall'espressionismo tedesco è palese. Alcuni fotogrammi tratti d… - DBking85 : RT @DBking85: Che il cinema di Tim Burton sia stato fortemente influenzato dall'espressionismo tedesco è palese. Alcuni fotogrammi tratti d… - 3cinematographe : #Batman: un pezzo di storia del supereroe è all'asta! - IcrewplayA : Batman il batmanga Vol 1 – La recensione -

Cinematographe.it

Arriva poi Pierpaolo, investigatore privato di 42 anni, che gli amici chiamano ''. (Aggiornamento di Anna Montesano) Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo/ "Ecco come mi ha conquistata..." ...& Robin è un titolo cult di Joel Schumacher che è tornato in auge grazie alla vendita dell'asta di un oggetto particolare del ... Batman: un pezzo di storia del supereroe è all'asta! Il famoso costume indossato da George Clooney nel film Batman & Robin sarà venduto all'asta a fine luglio. Il famigerato costume di Batman indossato da George Clooney andrà all'asta e il prezzo di par ...Dal 1966 al 1968, per tre stagioni, sulla ABC andò in onda il serial The Batman interpretato da Adam West. La serie, volutamente camp, ovvero stravagante ed esagerata, ottenne un grandissimo successo ...