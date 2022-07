Basket: mercato Nba, Thomas Bryant torna ai Los Angeles Lakers (Di mercoledì 6 luglio 2022) Los Angeles, 6 lug. -(Adnkronos) - Dopo Lonnie Walker, Juan-Toscano Anderson, Troy Brown e Damian Jones, i Los Angeles Lakers firmano il quinto free agent della loro estate riportando in California Thomas Bryant. Secondo quanto riportato da Yahoo Sports, il centro ha trovato un accordo per un contratto di un anno con i gialloviola, con la possibilità esplicita di giocarsi un posto da titolare al fianco di Anthony Davis. Secondo quanto scritto, i Lakers hanno battuto la concorrenza di Toronto, Boston, Milwaukee e Utah, assicurandosi un lungo di evidenti qualità offensive e qualche lacuna difensiva, oltre a un recupero difficoltoso da un grave infortunio. Bryant infatti ha subito una rottura del legamento crociato anteriore nel gennaio del 2021 e dopo la riabilitazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Los, 6 lug. -(Adnkronos) - Dopo Lonnie Walker, Juan-Toscano Anderson, Troy Brown e Damian Jones, i Losfirmano il quinto free agent della loro estate riportando in California. Secondo quanto riportato da Yahoo Sports, il centro ha trovato un accordo per un contratto di un anno con i gialloviola, con la possibilità esplicita di giocarsi un posto da titolare al fianco di Anthony Davis. Secondo quanto scritto, ihanno battuto la concorrenza di Toronto, Boston, Milwaukee e Utah, assicurandosi un lungo di evidenti qualità offensive e qualche lacuna difensiva, oltre a un recupero difficoltoso da un grave infortunio.infatti ha subito una rottura del legamento crociato anteriore nel gennaio del 2021 e dopo la riabilitazione ...

