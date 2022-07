Barone: «Il rinnovo di Italiano non è mai stato in dubbio, ma ovviamente devo ottimizzare le spese» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la conferenza di presentazione di Rolando Mandragora a Coverciano. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il nostro obiettivo per la prossima stagione è quello di costruire una squadra competitiva. Da quando siamo arrivati a Firenze Rocco ha dimostrato di voler investire molto sulla Fiorentina. Abbiamo la convinzione di poter fare un campionato importante e di essere competitivi anche in Europa. Per quanto mi riguarda è la prima sessione di mercato con vista sull’Europa, questo ci ha dato l’opportunità di arrivare ad altri tipi di giocatore”. Ha parlato anche del rinnovo di Vincenzo Italiano, che ha vissuto un percorso tormentato nelle scorse settimane. “Ho letto tante storie, ma in realtà non c’è stato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il direttore generale della Fiorentina, Joe, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la conferenza di presentazione di Rolando Mandragora a Coverciano. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il nostro obiettivo per la prossima stagione è quello di costruire una squadra competitiva. Da quando siamo arrivati a Firenze Rocco ha dimostrato di voler investire molto sulla Fiorentina. Abbiamo la convinzione di poter fare un campionato importante e di essere competitivi anche in Europa. Per quanto mi riguarda è la prima sessione di mercato con vista sull’Europa, questo ci ha dato l’opportunità di arrivare ad altri tipi di giocatore”. Ha parlato anche deldi Vincenzo, che ha vissuto un percorso tormentato nelle scorse settimane. “Ho letto tante storie, ma in realtà non c’è...

