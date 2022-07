Barcellona, Kessie: «Tanta voglia di iniziare. Ho parlato con Ibrahimovic prima di venire qui» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi, Frank Kessie si è presentato in conferenza stampa: le prime parole da calciatore del Barcellona Frank Kessie, neo centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo blaugrana. Tanta voglia – «Voglio conoscere l’allenatore e i miei compagni. Ho Tanta voglia di iniziare. Devo lavorare sodo per avere una carriera come Touré Yaya, un giocatore molto completo. Ho parlato con Ibrahimovic, sì, mi ha detto che il Barcellona è la squadra giusta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi, Franksi è presentato in conferenza stampa: le prime parole da calciatore delFrank, neo centrocampista del, hain conferenza stampa presentandosi al mondo blaugrana.– «Voglio conoscere l’allenatore e i miei compagni. Hodi. Devo lavorare sodo per avere una carriera come Touré Yaya, un giocatore molto completo. Hocon, sì, mi ha detto che ilè la squadra giusta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

