"Attenti i contagi aumenteranno", bufera sui Maneskin a Roma. L'allarme dei medici (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'ondata estiva di Covid sta colpendo duramente il Lazio (con 13.555 nuovi contagi) e Roma in particolare, con oltre 7mila casi. Il dato giornaliero più alto dal 26 gennaio. Nel momento più delicato di questa recrudescenza, sabato al Circo Massimo ci sarà il concerto del Maneskin: attese 80mila persone. «Non possiamo certo impedire ai ragazzi di andare al concerto dopo 2 anni di pandemia che li ha costretti a lockdown e sacrifici ma il nostro consiglio è di indossare la mascherina Ffp2 che può evitare il contagio in una situazione di assembramento ad alto rischio». Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia. «Spero che i ragazzi seguano questa raccomandazione e pensino anche ai rischi che possono far correre ai genitori ...

