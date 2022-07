Attenta Inter, su Dybala c’è un club estero: avviati i contatti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se l ‘Inter vorrà assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala dovrà fare molta attenzione, infatti alla lunga lista di squadre Interessate all’argentino se ne aggiunta una nuova: il Manchester United. L’Inter resta la prima scelta dell’ex Juve, ma le parole di Marotta, hanno raffreddato un pò la trattativa, così i Red Devils avrebbero già avviato i contatti con Antun, l’agente della Joya. Lo riporta Sky Sport. Inter Manchester Dybala Sullo sfondo restano il Milan e la Roma, le quali hanno chiesto già da tempo informazioni sull’argentino, ma le offerte presentate da entrambi i club, non soddisfano le richieste dell’agente di Dybala. Qualora egli abbassasse le pretese, i rossoneri e i giallorossi potrebbe rientrare in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se l ‘vorrà assicurarsi le prestazioni di Paulodovrà fare molta attenzione, infatti alla lunga lista di squadreessate all’argentino se ne aggiunta una nuova: il Manchester United. L’resta la prima scelta dell’ex Juve, ma le parole di Marotta, hanno raffreddato un pò la trattativa, così i Red Devils avrebbero già avviato icon Antun, l’agente della Joya. Lo riporta Sky Sport.ManchesterSullo sfondo restano il Milan e la Roma, le quali hanno chiesto già da tempo informazioni sull’argentino, ma le offerte presentate da entrambi i, non soddisfano le richieste dell’agente di. Qualora egli abbassasse le pretese, i rossoneri e i giallorossi potrebbe rientrare in ...

