Atletica | Europei Under 18 | promosse le staffette azzurre

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Gerusalemme, 6 lug. -(Adnkronos) - Sorrisi azzurri anche nella mattina della terza giornata agli18 di Gerusalemme, dopo le tre medaglie di ieri per la squadra italiana: nel lungo l'oro di Mattia Furlani con lo strepitoso salto a 8,04 e il bronzo di Francesco Inzoli, sui 100 ostacoli bronzo per Sofia Pizzato. Nel triplo sbarca in finale Nicolò Cannavale, subito a segno con il record personale di 15,33 (+1.7) al primo tentativo, che vale il miglior risultato del turno al pari del bulgaro Lachezar Valchev, capolista europeo stagionale con 15,53 quest'anno. Per il ragazzo di Formia, entrato in pedana con la quarta misura di accredito, è la prima volta oltre i quindici metri con vento regolare. Doppio obiettivo (finale e personal best) raggiunto anche da Mario Antolini nei 400 ostacoli: il trentino chiude in 52.68 migliorandosi di oltre due ...