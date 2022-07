Atletica: 6,53 per Larissa Iapichino a San Vendemiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Buona prova per Larissa Iapichino a San Vendemiano, in provincia di Treviso, nella gara di salto in lungo del meeting. L’azzurra ha saltato fino a 6,53 metri, con vento a sfavore in pedana, realizzando la misura appena citata al quarto salto. Una vera e propria generale dunque, prima della qualificazione mondiale ad Eugene il prossimo 23 luglio. Ecco alcune parole dell’azzurra sulla sua prestazione: “Sono molto felice di questo test prima dei Mondiali di Eugene, era finalizzato a stabilizzare alcuni aspetti, sia a livello mentale, sia a livello tecnico. Oggi non guardavamo la misura ma la tecnica, peccato soltanto per il vento” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Buona prova pera San, in provincia di Treviso, nella gara di salto in lungo del meeting. L’azzurra ha saltato fino a 6,53 metri, con vento a sfavore in pedana, realizzando la misura appena citata al quarto salto. Una vera e propria generale dunque, prima della qualificazione mondiale ad Eugene il prossimo 23 luglio. Ecco alcune parole dell’azzurra sulla sua prestazione: “Sono molto felice di questo test prima dei Mondiali di Eugene, era finalizzato a stabilizzare alcuni aspetti, sia a livello mentale, sia a livello tecnico. Oggi non guardavamo la misura ma la tecnica, peccato soltanto per il vento” SportFace.

