Assegnazioni provvisorie, dal 7 luglio sul SIDI disponibili funzioni per gestione e valutazione domande docenti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fino al 4 luglio il personale docente e il personale educativo e IRC hanno potuto presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/23. Il personale docente ha presentato domanda su Istanze online, il personale educativo e IRC ha presentato domanda in modalità cartacea. L'11 luglio scade invece il termine per il personale ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fino al 4il personale docente e il personale educativo e IRC hanno potuto presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/23. Il personale docente ha presentato domanda su Istanze online, il personale educativo e IRC ha presentato domanda in modalità cartacea. L'11scade invece il termine per il personale ATA. L'articolo .

