Ascolti tv Battiti Live 2022 | quanto ha fatto la prima puntata ieri sera?

(Di mercoledì 6 luglio 2022), martedì 5 luglio, è andata in onda su Italia 1 la ladicondotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palm, mahain termini ditv? Ecco tutti i dati auditel e lo share. Leggi anche:: quante puntate sono? Calendariote, scaletta, cantantitv...

Pubblicità

Arlecchino0o : RT @__kohli__: Gli ascolti di battiti live grazie a Christian: ?????? - cia99000 : RT @__kohli__: Gli ascolti di battiti live grazie a Christian: ?????? - ammiraretutto18 : RT @__kohli__: Gli ascolti di battiti live grazie a Christian: ?????? - annacasini96 : RT @__kohli__: Gli ascolti di battiti live grazie a Christian: ?????? - tapiocafuscanj : RT @__kohli__: Gli ascolti di battiti live grazie a Christian: ?????? -

Fedez, infortunio sul palco diLive/ "Frantumato la palla sinistra" Fedez, dalla musica a ...con altri cantanti che lo hanno portato sempre in cima alle classifiche degli, grazie alle ...Mr. Rain salirà sul palco diLive in un 2022 dove è uscito il suo nuovo album dal titolo Fragile . L'artista ha ...e il singolo si è già dimostrato essere un successo da milioni di. Chi ...Battiti Live 2022 ascolti tv prima puntata ieri sera, martedì 5 luglio: quanto hanno fatto Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci cantano il loro nuovo singolo 'Kalispera' a Battiti Live 2022: "Una canzone per il buon umore" ...